Mulai 14 September, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi 3 Beroperasi Tanpa Tarif
jpnn.com - Tol Betung-Tempino-Jambi (Betejam) Seksi 3 Segmen Tempino – Simpang Ness sepanjang 18,49 km akan dioperasikan tanpa tarif mulai tanggal 14 September 2025 Pukul 07.00 WIB.
Pengoperasian ini menyusul terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum (PU) Nomor 813/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi 3 Segmen Tempino – Simpang Ness.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menyampaikan bahwa sebelumnya ruas ini telah dilakukan Uji Laik Fungsi (ULF) pada 6–8 Agustus 2025 dengan hasil memenuhi seluruh aspek teknis dan administrasi.
Tak haya itu, tol tersebut juga memperoleh Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (SLFO) predikat bintang 5 pada 22 Agustus 2025 dari Kementerian PU.
“Hasil tersebut menandakan kesiapan penuh untuk melayani pengguna tol, di mana segmen ini merupakan lanjutan dari Tol Betejam Seksi 3 Segmen Bayung Lencir – Tempino yang sebelumnya telah dioperasikan tanpa tarif sejak akhir tahun lalu,” sampai Adjib, Jumat (12/9/2025).
Kata Adjib, ruas ini dilengkapi dengan 1 gerbang tol, 6 gardu, di mana ada 3 gardu masuk dan 3 gardu keluar termasuk 2 reversible.
"Ada 58 personel dan 6 armada siaga di Tol ini," kata Adlib.
Kehadiran segmen Tempino – Simpang Ness ini memangkas waktu tempuh secara signifikan, di antaranya perjalanan dari Bayung Lencir menuju Simpang Ness kini hanya sekitar 45 menit dari sebelumnya hampir 3 jam.
PT Hutama Karya Persero akan mengeporasionalkan Tol Betung-Tempino-Jambi pada 14 September tanpa tarif. Simak penjelasannya.
