Mulai 2027, Enam Golongan Ini Bakal Bisa Naik Transportasi Gratis di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah enam golongan yang mendapatkan layanan transportasi umum (TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, MikroTrans) gratis.

Kebijakan itu diterapkan pada 1 Januari 2027, yang mana jumlah golongan penerima layanan transportasi gratis akan bertambah dari sebelumnya 15 menjadi 21 golongan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang dianggap membutuhkan dukungan mobilitas dari pemerintah.

“Nanti per 1 Januari kami akan melakukan perluasan dari 15 golongan menjadi 21 golongan,” ucap Pramono saat menghadiri Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta, pada Selasa (29/9) kemarin.

Pramono menyebutkan enam golongan tambahan itu yang pertama adalah pendamping penyandang disabilitas.

Menurut dia, selama ini penyandang disabilitas yang menggunakan transportasi umum terkadang harus didampingi orang lain. Namun, pendamping tersebut tetap harus membayar tarif.

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“Maka dengan adanya aturan ini, pendamping disabilitas tidak perlu membayar, gratis. Diperlakukan sama dengan disabilitas,” kata dia.

Kedua, pencari kerja warga Jakarta. Masyarakat yang sedang mencari pekerjaan bakal mendapatkan layanan gratis dengan menunjukkan bukti bahwa mereka memang sedang dalam proses mencari pekerjaan.