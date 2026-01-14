Mulai April 2026, IFI Wijaya Bergabung dengan IFI Thamrin

jpnn.com, JAKARTA - Institut Francais d'Indonesie (IFI) merupakan pusat bahasa dan budaya Prancis serta layanan kerja sama Kedutaan Besar Prancis di Indonesia.

IFI mengoordinasikan jaringan kebudayaan Prancis yang berlokasi di delapan kota besar di Indonesia seperti, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Denpasar, dan Makassar.

Di Jakarta sendiri, terdapat dua pusat, yaitu IFI Thamrin (Jl. MH Thamrin No. 20, Jakarta Pusat) dan IFI Wijaya (Jl. Wijaya I No. 48, Jakarta Selatan).

Demi meningkatkan layanan yang terintegrasi dan berkualitas tinggi kepada pengunjung IFI di Jakarta, IFI Wijaya akan bergabung dengan IFI Thamrin untuk membentuk entitas baru yang bernama IFI Jakarta.

Merger tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat program, memperluas akses, dan menciptakan pengalaman yang lebih nyaman bagi semua pengunjung IFI.

Penggabungan akan berlaku efektif pada 1 April 2026. Kursus bahasa Prancis dan kegiatan budaya yang sebelumnya diselenggarakan di IFI Wijaya, akan dilanjutkan di IFI Thamrin (termasuk pameran seni, akan diselenggarakan di Café d’Aurélie yang berada di dalam IFI Thamrin).

Program khusus kursus bahasa Prancis di akhir pekan akan diselenggarakan di Cipete bekerja sama dengan French School Jakarta (FSJ).

Penggabungan tersebut juga memberikan kesempatan untuk memperkuat kehadiran kami di Serpong melalui kerja sama dengan Pradita University, dengan lebih banyak program dan acara yang mempromosikan studi di Prancis serta bahasa dan budaya Prancis.