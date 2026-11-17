jpnn.com - Setelah empat bulan tinggal di Kota Bandung, Mariano Peralta mengaku mulai betah dan merasa nyaman.

Bermain untuk Persib Bandung juga memberikan pengalaman baru bagi pemain asal Argentina tersebut.

Peralta mengakui tekanan yang dirasakannya di Persib berbeda dibandingkan saat membela klub sebelumnya. Dia memahami konsekuensi bergabung dengan tim yang telah tiga kali berturut-turut meraih gelar juara.

"Saya baik-baik saja. Tentu saja, di awal memang sulit, dan seperti yang saya katakan kepada Luka (Menalo) kemarin, tapi kami sedang mengenal rekan setim, mengenal ide-ide baru juga untuk saya," kata Peralta di Bandung, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, hingga kini dia masih beradaptasi dan berusaha menemukan formula terbaik dalam menjalankan perannya sebagai penyerang.

"Setiap orang tahu tekanan untuk bermain di Persib juga itu berbeda dengan tim-tim lain," ucapnya.

Di luar aktivitas sepak bola, pemain berpaspor Argentina itu sesekali menyempatkan diri berkeliling untuk menikmati suasana Kota Kembang.

Setelah dua tahun tinggal di Samarinda saat membela Borneo FC, Peralta menilai Bandung memiliki wilayah perkotaan yang lebih besar.