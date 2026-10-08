menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Mulai Dibahas Skema terkait Guru PPPK, Kesejahteraan Dijamin Negara

Mulai Dibahas Skema terkait Guru PPPK, Kesejahteraan Dijamin Negara

Mulai Dibahas Skema terkait Guru PPPK, Kesejahteraan Dijamin Negara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Guru ASN PPPK dan siswa. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Tidak sedikit guru di sekolah swasta yang lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Setelah berstatus guru PPPK mereka bertugas mengajar di sekolah negeri.

Hal tersebut menimbulkan masalah bagi sekolah swasta, yakni mengalami kekurangan guru.

Baca Juga:

Dengan alasan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan pihaknya sedang merumuskan skema agar guru sekolah swasta yang lulus seleksi PPPK tetap dapat mengajar di sekolah asalnya.

"Kami sedang merumuskan skema bantuan agar guru yang lulus PPPK dapat tetap mengajar di sekolah swasta asalnya dengan kesejahteraan yang dijamin oleh negara," kata Fikri dikutip di Jakarta, Rabu (7/10).

Menurut dia, skema tersebut merupakan bagian dari wujud perhatian negara terhadap peningkatan kesejahteraan pendidik sekaligus upaya memastikan institusi pendidikan swasta tidak terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah.

Baca Juga:

Fikri menilai perhatian terhadap kesejahteraan guru tidak hanya ditujukan bagi pendidik di sekolah negeri, tetapi juga perlu mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta yang selama ini turut berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu, Fikri memastikan bahwa Komisi X DPR RI mendorong agar sekitar 230.000 guru PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Skema ini merupakan bagian dari wujud perhatian negara terhadap peningkatan kesejahteraan guru PPPK.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI