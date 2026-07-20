menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Mulai Geser Emas, Perak Batangan Kini Makin Diburu sebagai Aset Investasi

Mulai Geser Emas, Perak Batangan Kini Makin Diburu sebagai Aset Investasi

Mulai Geser Emas, Perak Batangan Kini Makin Diburu sebagai Aset Investasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi perak batangan. Foto: chatgpt

jpnn.com, JAKARTA - Investasi perak batangan kini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di kalangan masyarakat sebagai alternatif lindung nilai (safe haven).

Hal tersebut terlihat dari dominasi penjualan perak yang melampaui emas di pasar logam mulia saat ini.

Marketing Director Nellava Group Alif Fauzan, mengungkapkan kontribusi perak terhadap total penjualan perusahaan sangat mendominasi.

Baca Juga:

Tingginya minat masyarakat membuat perak menjadi komoditas utama yang diburu investor.

"Besar sih. Perak menghasilkan 70% penjualan dari Nellava Bullion," ungkap Alif Fauzan di Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Nellava Bullion memposisikan diri sebagai pelopor dalam menyediakan produk perak batangan murni di Indonesia, terutama melalui platform digital.

Baca Juga:

"Jadi makanya kalau kita ini first bullion, e-commerce ya, perak batangan yang kemudian menang," kata Alif.

Tren tingginya peminat perak sudah terlihat sejak pembukaan cabang Nellava di Surabaya.

Investasi perak batangan kini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di kalangan masyarakat sebagai alternatif lindung nilai (safe haven).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI