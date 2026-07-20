Mulai Geser Emas, Perak Batangan Kini Makin Diburu sebagai Aset Investasi
jpnn.com, JAKARTA - Investasi perak batangan kini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di kalangan masyarakat sebagai alternatif lindung nilai (safe haven).
Hal tersebut terlihat dari dominasi penjualan perak yang melampaui emas di pasar logam mulia saat ini.
Marketing Director Nellava Group Alif Fauzan, mengungkapkan kontribusi perak terhadap total penjualan perusahaan sangat mendominasi.
Tingginya minat masyarakat membuat perak menjadi komoditas utama yang diburu investor.
"Besar sih. Perak menghasilkan 70% penjualan dari Nellava Bullion," ungkap Alif Fauzan di Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Nellava Bullion memposisikan diri sebagai pelopor dalam menyediakan produk perak batangan murni di Indonesia, terutama melalui platform digital.
"Jadi makanya kalau kita ini first bullion, e-commerce ya, perak batangan yang kemudian menang," kata Alif.
Tren tingginya peminat perak sudah terlihat sejak pembukaan cabang Nellava di Surabaya.
Investasi perak batangan kini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di kalangan masyarakat sebagai alternatif lindung nilai (safe haven).
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