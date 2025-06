Mulai Hari Ini Harga BBM Pertamax Resmi Naik

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menerbitkan daftar baru harga bahan bakar khusus nonsubsidi untuk 1 Juli 2025, yang di antaranya, menyebutkan kenaikan harga BBM Pertamax menjadi Rp12.500 per liter dari Rp12.100 per liter di beberapa daerah, termasuk di Jakarta.

Sebagaimana informasi di laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin malam, penyesuaian harga BBM tersebut dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamina juga terjadi di sejumlah daerah.

Untuk wilayah DKI Jakarta, harga BBM Pertamax atau RON 92 menjadi Rp12.500 per liter dari yang sebelumnya Rp12.100 liter di Juni 2025. Kemudian harga harga Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp13.500 per liter dari sebelumnya Rp13.050 per liter.

Sementara harga Pertamax Green naik menjadi Rp13.250 per liter dari yang sebelumnya Rp12.800 per liter. Harga BBM Dexlite juga mengalami kenaikan menjadi Rp13.320 per liter dari sebelumnya Rp12.740 per liter.

Pertamina Dex harganya juga naik menjadi Rp13.650 per liter dari sebelumnya Rp13.200 per liter.

Baca Juga: Bareskrim Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di 4 Daerah

Berikut ringkasan untuk harga BBM di SPBU Pertamina di DKI Jakarta mulai 1 Juli 2025 :

Pertamax: Rp12.500 per liter