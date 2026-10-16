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Mulai Sekarang, Masyarakat Menggambil Bansos di Kopdes Merah Putih

Mulai Sekarang, Masyarakat Menggambil Bansos di Kopdes Merah Putih
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Penerima bansos. Ilustrasi penerima bansos: Foto: Cuci Hati/JPNN.con

jpnn.com, JAKARTA - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) mulai difungsikan sebagai tempat pelayanan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan nantinya para penerima manfaat dapat mengambil bansos dari pemerintah itu di gerai koperasi yang telah beroperasi, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang bank.

Bahkan Ferry mengaku pihaknya telah melakukan uji coba penyaluran bantuan dari pemerintah, dan semuanya berjalan dengan baik, mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai, hingga bantuan alat mesin pertanian.

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“Penerima manfaat kini dapat mengambil haknya langsung di Kopdes yang telah beroperasi, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang bank,” kata Ferry di Jakarta, Kamis (15/10).

Ferry menambahkan koperasi yang ditinjau juga telah dilengkapi kebutuhan operasional, termasuk manajemen pengelola, sarana transportasi pendukung, serta keterhubungan dengan pusat.

"Jadi, uji coba penyaluran bantuan sosial telah sukses dilakukan," ungkap dia.

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Ferry menyebut sejumlah kebutuhan pokok bersubsidi juga telah disalurkan ke gerai, mulai dari minyak goreng MinyaKita, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG 3 kilogram, hingga pupuk.

Ferry berharap operasional Kopdes Merah Putih ini dapat terus hadir sebagai program prioritas.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) mulai difungsikan sebagai tempat pelayanan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

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