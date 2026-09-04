Mulai Sekarang, Pegawai Kemenkeu Ikut Awasi MBG di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan para pegawai Kemenkeu akan ikut mengawasi program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut Purbaya, pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto berjalan secara efisien.

"Jadi, pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti bisa perbaiki terus skenarionya ke depan untuk MBG," kata Menteri Purbaya di Jakarta, Kamis (3/9).

Purbaya mengatakan program MBG yang anggarannya semula mencapai Rp 300 triliun per tahun terus berkurang, yaitu sempat Rp 260 triliun, kemudian turun lagi menjadi Rp 240 triliun.

Ke depannya, kata dia, akan terus dilakukan efisiensi dan diharapkan dapat di bawah Rp 200 triliun per tahun.

"Saya sudah bicara dengan Kepala BGN yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200 triliun," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan terus mengawasi Program MBG sebagai bagian dari perbaikan tata kelola perbaikan program prioritas peningkatan gizi nasional tersebut.

Dia memastikan anggaran pada 2027 dapat mencapai target pemenuhan gizi nasional untuk menjangkau 72,4 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).(antara/jpnn)