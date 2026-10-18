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Mulai Senin, Tunjangan Profesi Guru Non-ASN Ditargetkan Cair ke Rekening Penerima

Mulai Senin, Tunjangan Profesi Guru Non-ASN Ditargetkan Cair ke Rekening Penerima
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Tunjangan profesi guru. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, MATARAM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak agar pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-ASN segera direalisasikan mulai Senin (19/10) mengingat seluruh anggaran dan dokumen administrasi dari Kementerian Keuangan telah siap.

"Kepastian ini disampaikan setelah adanya koordinasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Keuangan, dan Komisi X DPR RI," ujarnya di Mataram, Senin. 

Ia menegaskan bahwa anggaran tunjangan tersebut telah tersedia, sehingga proses pencairan harus segera direalisasikan. Ia mengingatkan agar hak para guru tidak tertunda tanpa alasan yang jelas.

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"Anggarannya sudah ada. Tolong jangan ditahan-tahan karena ini kebutuhan bagi guru-guru kita dan hak mereka untuk menerima itu," tegas Lalu Hadrian.

Ia mengungkapkan dirinya telah menerima informasi dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah siap.

"Kemarin saya ditelepon oleh Dirjen Anggaran, menyampaikan malam lalu SP2D-nya sudah siap. Insya Allah Senin cair di rekening penerima," ujar anggota DPR RI dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok ini.

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Menurutnya, pencairan sebenarnya dapat dilakukan pada Jumat. Namun, SP2D baru diterima terlalu sore sehingga proses pencairan harus menunggu hari kerja berikutnya.

Untuk itu, ia berharap proses selanjutnya berjalan lancar agar para guru penerima TPG dapat segera memperoleh hak mereka.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak agar pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-ASN segera direalisasikan mulai Senin (19/10).

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