Mulai Tahun Ajaran 2027, Murid SD Akan Belajar Tiga Bahasa, Apa Saja?

jpnn.com, JAKARTA - Kemampuan bahasa Inggris menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk berkomunikasi dan berinteraksi di tengah masyarakat global.

Penguasaannya tidak hanya mencakup kosakata dan tata bahasa, tetapi juga kemampuan menyampaikan gagasan, berpikir kritis, dan bekerja sama.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat dalam Cambridge English for Indonesia Summit 2026 yang mengusung tema From English Proficiency to Life Competencies: The Rise of Indonesian Education. Forum ini menjadi wadah bagi para pendidik, pembuat kebijakan, dan mitra untuk membahas arah pengembangan pendidikan bahasa Inggris di Indonesia.

Wamen Atip menegaskan pembelajaran bahasa Inggris perlu memberi ruang bagi murid untuk menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami ingin murid menggunakan bahasa Inggris untuk bertanya, menjelaskan gagasan, mendengarkan orang lain, dan bekerja sama," kata Wamen Atip, Selasa (10/11).

Dia melanjutkan hal itu bisa dimulai dari kegiatan sederhana yang dekat dengan kehidupan anak. Melalui kegiatan tersebut, mereka berlatih menggunakan bahasa sekaligus membangun rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, dan sikap saling menghargai.

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"Inilah yang kami maksud dengan pergeseran dari kecakapan berbahasa menuju kompetensi hidup,” jelas Wamen Atip.

Mulai tahun ajaran 2027/2028, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dasar untuk kelas III hingga VI. Kebijakan ini bertujuan membuka kesempatan bagi seluruh anak Indonesia untuk mengenal bahasa Inggris sejak dini. Pelaksanaannya berpedoman pada Trigatra Bangun Bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing.