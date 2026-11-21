jpnn.com, JAKARTA - Rencana anggota DPR RI Mulan Jameela melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 ikut menjadi sorotan psikolog Lita Gading.

Dia meminta agar proses pendidikan yang ditempuh istri Ahmad Dhani tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan.

Komentar itu disampaikan Lita melalui akun Instagram pribadinya, @lita.gading. Dia turut menyinggung riwayat pendidikan sarjana Mulan yang berdasarkan informasi beredar berlangsung selama 2019 hingga 2021 di Universitas Kebangsaan.

Masa studi yang disebut hanya dua tahun tersebut menjadi salah satu hal yang dipertanyakan Lita Gading.

Dia menilai durasi itu tidak lazim untuk pendidikan sarjana dan meminta adanya kejelasan mengenai proses perkuliahan yang dijalani Mulan.

"Dia lagi, tempo hari saya pernah bahas orang ini, dia katanya kuliah, dia posting pas lagi di wisuda, ternyata S1-nya cuma 2 tahun, emang ada sekolah S1 2 tahun? Secepet-cepetnya itu 3 tahun," kata Lita, dikutip pada Sabtu (21/11).

Lita kemudian menyinggung kabar bahwa Mulan berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang magister.

Dia menyatakan tidak keberatan dengan rencana tersebut selama proses pendidikan dilakukan secara benar.