Multitafsir Penerapan Unsur Kerugian Keuangan Negara Bisa Timbulkan Korban Kriminalisasi

jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Hukum Bisnis FH Universitas Indonesia (UI) Yetty Komalasari Dewi menyebut ada empat kriteria utama penerapan business judgement rules.

Keempat kriteria itu antara lain, adanya itikad baik (good faith); tidak adanya konflik kepentingan dan persekongkolan; berdasarkan informasi; serta keyakinan rasional atau keputusan yang diambil direksi dilakukan demi kepentingan terbaik perseroan.

“Sebagian besar negara yang mengakui doktrin tersebut, pengadilan hanya akan menghormati keputusan (bisnis) yang diambil oleh Direksi jika unsur atau kriteria inti terpenuhi,” jelas Yetty dalam diskusi bertajuk Kerugian Negara, Keputusan Bisnis dan Korban Kriminalisasi yang Terlupakan: Mendengar Suara Pakar, Korban Kriminalisasi, dan Keluarga yang Memperjuangkan Keadilan.

Dia menyebut empat kriteria utama business judgement rules meliputi itikad baik (good faith) direksi dalam mengambil keputusan; tidak adanya konflik kepentingan maupun persekongkolan; keputusan didasarkan pada informasi yang memadai dan relevan; serta keyakinan rasional bahwa keputusan tersebut demi kepentingan terbaik Perseroan.

Jika keempat unsur ini terpenuhi, pengadilan cenderung menghormati keputusan bisnis direksi.

Keluarga korban, terutama Roria Pakpahan, menyoroti bahwa audit kerugian negara baru dilakukan setelah suami mereka ditahan selama empat bulan, dan sidang baru dilangsungkan delapan bulan kemudian dengan dakwaan yang berubah.

Metodologi perhitungan tidak jelas; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim data berasal dari penyidik, sementara auditor LSM yang tidak berpengalaman di sektor migas menghasilkan angka kerugian Rp171 triliun tanpa penjelasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan transparansi proses audit.

Prof. Topo Santoso menegaskan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata, pasti, dan terukur. Perhitungannya harus sudah ada pada tahap penyidikan, bukan disusulkan setelah perkara masuk persidangan.