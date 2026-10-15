Mulyani Dukung Skrining Kanker Serviks Gratis bagi Perempuan di Pasir Kuda

jpnn.com, BOGOR - Anggota DPRD Kota Bogor Mulyani, mendukung peningkatan kesadaran kesehatan perempuan melalui kegiatan skrining kanker serviks gratis dengan metode HPV DNA Co-Testing dan inspeksi visual asam asetat (IVA) di Kelurahan Pasir Kuda, Kota Bogor, belum lama ini.

Dalam kegiatan tersebut, Mulyani turut membuka seremoni gerakan PERDA-DIS (Perempuan Sadar Diri untuk Sehat). Kegiatan ini melibatkan PKK Kelurahan Pasir Kuda, Puskesmas Pancasan, dan pemerintah kelurahan setempat.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya menjaga kesehatan serta melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini sesuai anjuran tenaga kesehatan.

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Mulyani mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai menjadi bentuk kepedulian terhadap kesehatan perempuan.

Menurutnya, edukasi dan layanan pemeriksaan yang menjangkau masyarakat secara langsung dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya deteksi dini.

"Ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap kesehatan perempuan. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan,” ujar Mulyani, dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Dia mengajak perempuan yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan layanan skrining tersebut. Mulyani juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan hanya karena belum merasakan keluhan.

Menurutnya, pemeriksaan sesuai anjuran tenaga kesehatan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal dan menentukan langkah lanjutan yang diperlukan.