menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Mulyanto Ingatkan Pimpinan Danantara Harus Bebas Benturan Kepentingan

Mulyanto Ingatkan Pimpinan Danantara Harus Bebas Benturan Kepentingan

Mulyanto Ingatkan Pimpinan Danantara Harus Bebas Benturan Kepentingan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Danantara Indonesia. Foto: Danantara

jpnn.com, JAKARTA - Politisi Senior PKS Mulyanto mengingatkan potensi konflik kepentingan (conflict of interest) di jajaran pimpinan Danantara menyusul terungkapnya kepemilikan saham Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, di PT Supra Sekuritas Indonesia, perusahaan sekuritas yang terseret persoalan pengawasan pasar modal. 

Menurut Mulyanto, persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan klarifikasi bahwa kepemilikan saham bersifat pasif. 

Danantara harus memastikan tidak ada irisan antara kepentingan bisnis pribadi pimpinannya dengan kewenangan pengelolaan investasi negara. 

Baca Juga:

Potensi benturan kepentingan harus diuji secara independen, bukan sekadar dibantah melalui pernyataan pribadi.

“Danantara bukan perusahaan investasi biasa. Lembaga ini mengemban mandat strategis mengelola aset dan investasi negara dalam jumlah sangat besar. 

Karena itu, standar kehati-hatian, transparansi, dan tata kelolanya harus lebih tinggi. Jangan sampai persoalan investasi pribadi pimpinan justru menggerus kredibilitas lembaga yang sedang kita bangun bersama,” ujar Mulyanto.

Baca Juga:

Mulyanto menegaskan kepemilikan saham pribadi tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum. Klarifikasi Pandu Sjahrir bahwa dirinya merupakan investor pasif dan tidak terlibat dalam operasional perusahaan juga harus dihormati. 

Namun, menurut Mulyanto, dalam perspektif good corporate governance, persoalannya tidak berhenti pada ada atau tidaknya pelanggaran hukum. 

Danantara harus memastikan tidak ada irisan antara kepentingan bisnis pribadi pimpinannya dengan kewenangan pengelolaan investasi negara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI