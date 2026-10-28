Mulyanto PKS Tolak Kerugian Negara Dihapus dari Unsur Korupsi, Singgung Danantara

jpnn.com, JAKARTA - Politikus senior PKS Mulyanto mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah mengubah definisi korupsi dengan menghapus unsur kerugian negara.

Mulyanto menilai usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Menurut Mulyanto, kerugian negara tetap penting sebagai salah satu aspek dalam penindakan terhadap penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum.

“Jangan sampai atas nama reformasi, ketentuan hukum yang selama ini melindungi kekayaan negara justru diperlemah,” kata Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/10).

Mantan anggota DPR RI periode 2019-2024 itu menegaskan, penyempurnaan hukum antikorupsi harus tetap mengutamakan perlindungan terhadap keuangan negara.

Dia juga menyoroti penggunaan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) sebagai rujukan dalam pembahasan redefinisi tindak pidana korupsi.

Menurut dia, UNCAC memang tidak mensyaratkan kerugian negara dalam setiap tindak pidana korupsi. Namun, konvensi tersebut juga tidak melarang negara menjadikan kerugian keuangan negara sebagai unsur delik korupsi.

“Semangat UNCAC adalah memperluas jangkauan pemberantasan korupsi, bukan mempersempitnya,” ujarnya.