Munafik: Melawan Iblis, Arya Saloka Membopong Pocong

jpnn.com, JAKARTA - Film horor terbaru berjudul Munafik: Melawan Iblis baru saja merilis sebuah special poster.

Adapun poster tersebut menampilkan adegan dramatis saat Arya Saloka membopong pocong.

Pada bagian latar, juga terlihat banyak pocong menggantung, sementara Arya Saloka tampak bangkit di antara nisan makam.

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Special poster digarap dari beberapa bagian adegan yang akan muncul dalam film, yang memberikan petunjuk horor penuh ketegangan sekaligus kengerian.

Pada film Munafik: Melawan Iblis, Arya memerankan Ustaz Adam, sosok ustaz yang cukup tangguh dalam melakukan rukiah. Arya akan beradu peran dengan Acha Septriasa dan Dimas Aditya.

Selain ketiganya, film tersebut juga dibintangi oleh Faqih Alaydrus, Donny Damara, dan Nova Eliza.

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“Untuk film Munafik: Melawan Iblis, saya secara khusus mempelajari tentang ilmu-ilmu rukiah dari ahlinya. Namun sebenarnya bukan hanya soal praktik rukiahnya saja yang kemudian saya pelajari, tetapi lebih dalam saya juga membenarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur’an. Sebuah proses yang menjadi berkah sebenarnya bagi saya,” ungkap Arya Saloka.

Film Munafik: Melawan Iblis diproduksi oleh Unlimited Production dengan sutradara Guntur Soeharjanto, serta diproduseri Oswin Bonifanz dan Ayu Amirrol.