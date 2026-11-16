Munas AMP Sukses, Siapkan Tasyakuran Akbar 45 Ribu ASN PPPK Lintas Jabatan

jpnn.com, JAKARTA - Musyawarah nasional Aliansi Merah Putih (Munas AMP) yang digelar 15 November sukses. Sejumlah masalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk PPPK paruh waktu dan penuh waktu berhasil dirumuskan.

Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah mengungkapkan pembahasan munas memantapkan kebijakan pemerintah pusat sebagai berikut:

1. Peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dimulai 1 Januari 2027 semua jabatan fungsional baik guru, tenaga pendidik (tendik), tenaga kesehatan (nakes), dan tenaga teknis secara otomatis alias tanpa tes.

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2. Semua anggaran berpusat dari APBN walaupun berdinas di berbagai lini sektor dan daerah

3. Pembagian akan dibagi menjadi berbagai lini, seperti guru dan tendik berada di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen), nakes dan teknis di sektor kesehatan akan berada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Satpol-PP PP dan damkar akan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Bagi yang lini sektor belum terpusat, sedang disusun kembali bersama Perpres," kata Fadlun kepada JPNN, Senin (16/11/2026).

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4. Sesuai yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh bahwa Perpres sedang disusun sebagaimana diatur pada poin-poin di atas

5. Pengalihan PPPK penuh waktu menjadi PNS akan dilakukan tes kembali dengan kriteria dan jalur khusus bagi yang umurnya di atas 35 tahun. AMP memohon agar ada afirmasi dan di permudah dalam tesnya