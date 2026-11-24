Munas APHI 2026 jadi Momentum Konsolidasi & Penguatan Dunia Usaha Kehutanan
jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Tahun 2026 dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengawas APHI masa bakti 2026–2031, sekaligus merumuskan arah kebijakan dan strategi organisasi dalam memperkuat peran dunia usaha kehutanan bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Munas yang akan berlangsung di Ballroom Angsana, Hotel DoubleTree Kemayoran, Jakarta, Rabu (25/11), tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk memperkuat tata kelola, soliditas anggota, serta meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing industri, dan kelestarian lingkungan.
Ketua Umum APHI periode 2021–2026 Soewarso mengatakan Munas merupakan forum strategis bagi seluruh anggota untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan organisasi selama lima tahun terakhir sekaligus merumuskan langkah ke depan dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang pengembangan usaha kehutanan.
“Munas ini bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum untuk memperkuat soliditas organisasi, menyatukan visi, dan membangun komitmen bersama dalam mewujudkan sektor kehutanan Indonesia yang semakin produktif, kompetitif, dan berkelanjutan,” kata Soewarso.
Menurut dia, dinamika kebijakan nasional, perkembangan pasar global, serta meningkatnya tuntutan terhadap praktik pengelolaan hutan berkelanjutan memerlukan penguatan kapasitas organisasi dan kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan.
“APHI harus terus beradaptasi dengan perubahan dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha dan bekerja, peningkatan investasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan secara bertanggung jawab untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ujarnya.
Soewarso mengimbau seluruh anggota APHI untuk hadir, berpartisipasi aktif, dan bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Munas APHI 2026.
“Kami mengajak anggota APHI di seluruh Indonesia untuk menyukseskan Munas ini dengan mengedepankan semangat kebersamaan, musyawarah, dan kepentingan organisasi. Partisipasi aktif seluruh anggota menjadi modal penting dalam membangun APHI yang semakin kuat, solid, dan mampu menjawab berbagai tantangan dunia usaha kehutanan ke depan,” katanya.
APHI segera menggelar munas yang menjadi momentum konsolidasi dan penguatan dunia usaha kehutanan.
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