Munas BEM SI 2026 Tetapkan Andira Yofi Sulendra sebagai Koordinator Pusat

jpnn.com, SEMARANG - Mahasiswa Institut Teknologi PLN (IT-PLN), Andira Yofi Sulendra, resmi terpilih sebagai Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) periode 2026–2027.

Keputusan tersebut diambil dalam Musyawarah Nasional (Munas) BEM SI yang berlangsung di Kampus Politeknik Negeri Semarang (Polines), Jawa Tengah

Munas diikuti sekitar 150 kampus yang tergabung dalam aliansi BEM SI. Proses persidangan dipimpin oleh tiga pimpinan sidang, yakni Shabbarin Syakur sebagai pimpinan sidang pertama, Gufron Alsafi’i sebagai pimpinan sidang kedua, dan Adelia Afiffatuzzahra sebagai pimpinan sidang ketiga.

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Dalam proses pemilihan, terdapat tiga kandidat yang berasal dari tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Lampung, Universitas Riau, dan Institut Teknologi PLN. Setelah melalui mekanisme musyawarah dan pemungutan suara, Andira Yofi Sulendra memperoleh suara terbanyak dan dipercaya memimpin koordinasi BEM SI untuk periode 2026–2027.

Seusai menerima mandat, Yofi berkata dalam sambutannya, bahwa penguatan konsolidasi wilayah akan menjadi salah satu prioritas utama dalam kepemimpinannya. Ia menilai, kekuatan BEM SI tidak hanya ditentukan oleh solidnya koordinasi di tingkat pusat, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunikasi dan jejaring yang kuat hingga ke berbagai daerah.

“Kita akan memperkuat konsolidasi wilayah. BEM SI tidak boleh hanya kuat di pusat, tetapi harus hadir dan dirasakan sampai ke daerah. Komunikasi antarkampus harus kita bangun lebih intensif agar setiap persoalan dan aspirasi mahasiswa dari berbagai wilayah dapat terhubung dan menjadi bagian dari agenda bersama,” ujar Yofi.

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Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik, persoalan, dan dinamika yang berbeda. Karena itu, keberagaman tersebut harus menjadi kekuatan bersama yang dipersatukan melalui komunikasi dan konsolidasi yang berkelanjutan.

“Kita ingin tidak ada jarak antara pusat dan wilayah. Semua kampus harus memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan gagasan, persoalan, dan aspirasi. Dari situlah kita membangun gerakan mahasiswa yang lebih solid, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.