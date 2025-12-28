Munas ke-8, Nasarudin Terpilih Jadi Ketua Umum KAUMY 2025-2029
jpnn.com, YOGYAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) akhirnya menetapkan H. Nasarudin, SH, MH sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) KAUMY periode 2025-2029.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu terpilih secara aklamasi, setelah memperoleh dukungan mayoritas dari Pengurus Daerah (Pengda) dan Pengurus Cabang (Pengcab) KAUMY.
Penetapan Nasarudin sebagai nakhoda baru KAUMY dilakukan dalam sidang pleno Munas yang digelar di Kampus UMY, Yogyakarta, Sabtu (27/12).
Setelah penetapan, Nasarudin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Dia juga memberikan apresiasi kepada jajaran pengurus periode sebelumnya serta pihak kampus UMY yang dinilai konsisten mendukung aktivitas dan penguatan peran alumni.
“Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurus sebelumnya dan juga kepada UMY yang selalu mensupport kegiatan alumni. Amanah ini bukan tanggung jawab pribadi, tetapi tanggung jawab bersama seluruh alumni,” ungkap Nasarudin dalam keterangan resmi.
Nasarudin memastikan komitmen untuk merajut kembali seluruh elemen alumni tanpa membedakan latar belakang, pandangan, maupun warna organisasi.
Menurutnya, KAUMY harus benar-benar menjadi rumah besar yang inklusif bagi seluruh alumni UMY.
Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) akhirnya menetapkan H. Nasarudin.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Telkom Menghadirkan Startup Binaan Berbasis AI dalam Acara AI Campus di UMY
- Telkom dan UMY Jalin Kerja Sama Strategis, Kembangkan Ekosistem AI
- BPJS Ketenagakerjaan Gandeng UMY-Perhepi, Perkuat Literasi & Perluas Perlindungan Sosial di Sektor Pertanian
- Kurangi Emisi Karbon, BSI dan UMY Tanam 10.671 Pohon Produktif
- Masyarakat Akademik UMY Sikapi RUU Penyiaran, Tegas!
- Motif Pembunuhan-Mutilasi Mahasiswa UMY Belum Terungkap