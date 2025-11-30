Munas Khusus IKAL 2025 Bentuk Tim Formatur untuk Akhiri Kevakuman Kepemimpinan

jpnn.com, JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) Khusus Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) 2025 resmi mengesahkan pembentukan Tim Formatur beranggotakan 11 orang untuk mengakhiri kevakuman kepemimpinan organisasi sejak 5 Oktober 2025.

Tim Formatur yang berasal dari unsur DPD dan DPA bertugas merumuskan hasil keputusan Munas Khusus IKAL 2025, mengurus izin organisasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum.

Pimpinan Sidang pada Munas Khusus IKAL 2025 Amran Aminullah mengatakan langkah strategis itu ditempuh untuk menghentikan kevakuman organisasi IKAL pascaberakhirnya masa bakti DPP IKAL Lemhannas 2020-2025 di bawah kepemimpinan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar pada 5 Oktober 2025.

Saat ini, DPP IKAL Lemhannas dianggap tidak ada dan tidak berwewenang membuat instruksi kegiatan organisasi IKAL Lemhannas.

“Kami sebagai pemegang suara mayoritas mempunyai legalitas untuk mengadakan Munas Lanjutan IKAL. Kami ingin IKAL Lemhanas maju dan Ketua Umum terpilih harus mampu membesarkan IKAL Lemhannas,” jelas Amran Aminullah dalam pernyataan resminya dikutip Minggu (30/11).

Ia memaparkan, berdasarkan hasil musyawarah, disepakati bahwa Tim Formatur terdiri atas 11 orang, yaitu Dr Ir. H. M. Amran Aminullah SP, M.M sebagai Ketua; Dr. Hj. Nieta Hidayani, M.M, M.B.A, M.A.I (Sekretaris). Prof Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., MSc.PH, Ph.D (Anggota); Prof Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc; Prof Dr Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si; Prof Dr Drs Rajab Ritonga, BA, MS; Dr Drs Abdul Rahman Sabara, MS.IS, M.H; Drs. Galumbang Sitinjak, Prof Sri Puryono; Dr Nuning; dan Dr Jan Maringka.

Tim Formatur, lanjutnya, bertugas untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily untuk menemukan solusi atas kevakuman yang terjadi termasuk melanjutkan Munas yang tertunda

Disebutkan, kevakuman kepengurusan terjadi menyusul kegagalan pemilihan Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas, periode 2025-2030, pada 23 Agustus 2025.