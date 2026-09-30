Munas X AMPI Digelar di Jakarta, Zigo Rolanda Maju Sebagai Calon Tunggal Ketua Umum

jpnn.com, JAKARTA - Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) X di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/9).

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengapresiasi penyelenggaraan Munas X AMPI.

Dia menilai para kader muda menunjukkan sikap dan kedewasaan politik yang luar biasa dalam meredam dinamika organisasi.

Menurutnya, Munas itu menjadi agenda krusial bagi organisasi sayap Partai Golkar tersebut untuk menentukan arah kepemimpinan ke depan.

Sarmuji mengungkapkan bahwa proses menuju Munas sempat diwarnai oleh dinamika yang cukup tinggi.

Namun, berkat kedewasaan para pemuda, hambatan tersebut berhasil diatasi dengan baik.

“Sempat terjadi dinamika yang lumayan sebelum-sebelumnya, tetapi alhamdulillah dengan kedewasaan anak-anak muda ini, AMPI bisa membangun satu konsensus, sehingga Munas ini bisa terselenggara dengan baik," ujar Sarmuji.

Sarmuji juga menanggapi kemunculan calon tunggal dalam forum tertinggi organisasi tersebut.