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Munaslub IWAPI, 26 DPD Sepakat Berhentikan Nita Yudi dan Kepengurusan IWAPI Periode 2021–2026

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Munaslub IWAPI, 26 DPD Sepakat Berhentikan Nita Yudi dan Kepengurusan IWAPI Periode 2021–2026
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Munaslub IWAPI

jpnn.com, JAKARTA -  

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Bandung memutuskan memberhentikan Nita Yudi dari jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) IWAPI Periode 2021–2026 serta memilih dan mengangkat Hana Fadel Mohammad sebagai Ketua Umum DPP IWAPI periode 2026–2031.

Ketua DPD IWAPI Jawa Barat sekaligus Ketua Pelaksana Munaslub Dr. Masrura Ram Idjal menyampaikan keputusan tersebut diambil dalam forum Munaslub yang dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Oktober 2026.

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Menurutnya, forum dihadiri perwakilan 26 DPD provinsi dari total 37 DPD provinsi se-Indonesia.

Usulan DPD dan Dasar Penyelenggaraan

Masrura menjelaskan Munaslub diusulkan oleh sejumlah DPD provinsi menyusul dugaan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan dan Ketentuan Organisasi (PKO), serta Kode Etik IWAPI.

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Usulan tersebut, menurutnya, memperoleh dukungan sedikitnya dua pertiga dari jumlah DPD provinsi se-Indonesia.

Dia menyampaikan sebelum pelaksanaan Munaslub, penyelenggara telah berkonsultasi dengan Dewan Kehormatan dan Dewan Pertimbangan.

Munaslub Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Bandung memutuskan memberhentikan Nita Yudi dari jabatan Ketum DPP IWAPI Periode 2021-2026.

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