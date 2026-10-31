Munaslub IWAPI Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum AD/ART

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 26 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dari total 37 DPD se-Indonesia yang menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) IWAPI di Bandung pada 29-30 Oktober 2026 menyampaikan sikap bersama.

Dr. Hj. Masrura Ram Idjal selaku Ketua DPD IWAPI Jawa Barat sekaligus Ketua Panitia MUNASLUB IWAPI 2026 menegaskan MUNASLUB sah, konstitusional, dan mengikat.

"Sebanyak 26 DPD atau 70,3 persen telah meminta dan menyelenggarakan MUNASLUB. Jumlah ini melampaui syarat minimal dua pertiga jumlah DPD sebagaimana diatur Pasal 25 ayat (2) AD IWAPI. Keputusan kami ambil setelah verifikasi mandat dan penetapan kuorum," ujar Masrura dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2026).

Munaslub Sah dan Mengikat

Masrura menjelaskan penyelenggaraan MUNASLUB oleh DPD pengusul merupakan amanat Pasal 13 ayat (4) ART yang berbunyi: "MUNASLUB diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab DPD Provinsi yang meminta diadakannya MUNASLUB, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Kehormatan dan Dewan Pembina."

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (6) AD.

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"Tidak wajar jika pihak yang dimintai pertanggungjawaban justru menjadi satu-satunya pihak yang berhak menyelenggarakan forum pertanggungjawaban tersebut," tegas Masrura.

Sesuai Pasal 25 ayat (4) AD, MUNASLUB mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional (MUNAS), mencakup menilai pertanggungjawaban DPP serta memilih dan menetapkan Ketua Umum sebagaimana Pasal 24 ayat (4) huruf c dan d AD.