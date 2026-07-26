Muncul Gelembung Gas Misterius di Perairan Karawang

jpnn.com, KARAWANG - PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menerima informasi dugaan gelembung gas di sekitar 5 mil dari Muara Ciparage.

Manager Communication Relations & CID Regional Jawa, Pinto Budi Bowo Laksono menyatakan pihaknya melakukan penyisiran di sekitar lokasi munculnya dugaan kebocoran pipa gas di wilayah perairan Ciparage, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

“Tim langsung melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap sistem produksi setelah. Status operasi PHE ONWJ (yang berlokasi di perairan Karawang) hingga Sabtu siang berlangsung normal," katanya.

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Beredar di media sosial mengenai video dari nelayan setempat yang merekam adanya gelembung udara di permukaan laut wilayah perairan Karawang, yang disebut-sebut diduga karena akibat kebocoran pipa gas dasar laut.

Namun, kata Pinto, sesuai pengecekan tidak ditemukan adanya kondisi anomali maupun indikasi penurunan tekanan yang signifikan.

PHE telah mengerahkan tiga armada kapal serta satu kapal Security untuk menyisir area perairan yang diduga menjadi lokasi muncul gelembung di permukaan laut.

Penyisiran itu mencakup area yang dilewati jalur pipa dari sisi timur (KLA, KKNA, KKNB), area barat (KLXB), hingga area X-Ray. Hasilnya, hingga Sabtu,.area tersebut dipastikan aman dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kebocoran.

“Jadi, setelah menyisir lokasi sejak Jumat (24/7) hingga Sabtu, perusahaan memastikan fasilitas operasional di kawasan tersebut dalam kondisi aman dan beroperasi normal,” ujar Pinto.