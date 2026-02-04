menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Muncul Penolakan Indonesia Masuk BoP, Pengamat Singgung Kurangnya Komunikasi

Muncul Penolakan Indonesia Masuk BoP, Pengamat Singgung Kurangnya Komunikasi

Muncul Penolakan Indonesia Masuk BoP, Pengamat Singgung Kurangnya Komunikasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tangkapan layar - Presiden RI Prabowo Subianto turut menandatangani piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace) di samping Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada sela-sela acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.

jpnn.com - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyebut gelombang penolakan terhadap keputusan Indonesia masuk Board of Peace (BoP) sebagai akibat kurangnya komunikasi publik Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait kebijakan tersebut.

Diketahui, beberapa organisasi keagamaan hingga eks Wamenlu sempat menyatakan sikap menolak keterlibatan Indonesia di BoP.

"Tanpa adanya komunikasi bisa jadi menyebabkan muncul reaksi yang menolak keputusan Indonesia masuk Board of Peace," kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Rabu (4/2).

Baca Juga:

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu meyakini kajian terhadap masuknya Indonesia ke BoP dilakukan matang.

Namun, dia melihat komunikasi publik soal kajian itu tidak disampaikan secara cepat dan tepat ke masyarakat.

"Akibatnya berbagai lapisan masyarakat tidak memahami mengapa keputusan tersebut diambil," ujar Jamiluddin.

Baca Juga:

Dia mengatakan pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan mantan menlu dan wamenlu sebenarnya upaya menyampaikan komunikasi terkait keputusan Indonesia merapat ke BoP.

"Setidaknya bisa jadi akan ada kesepahaman terkait Indonesia masuk Board of Peace," ungkap Jamiluddin.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai Menlu Sugiono harus belajar berkomunikasi menyikapi fenomena penolakan terhadap keputusan Indonesia masuk BoP.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI