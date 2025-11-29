Muncul Riak Besar di Paddock MotoGP, Valentino Rossi Meninggalkan Ducati?
jpnn.com - Muncul riak besar yang kini mengguncang paddock MotoGP, tim milik Valentino Rossi, VR46 Racing, dikabarkan siap berpisah dari Ducati—dan memilih Aprilia sebagai rumah baru.
Kabar itu bukan sekadar rumor pinggir lintasan, melainkan isu serius yang bisa mengubah peta kekuatan MotoGP dalam beberapa tahun ke depan.
Padahal, hubungan VR46 dan Ducati sempat terlihat seperti pasangan ideal.
Sejak debut bersama pada 2022, kombinasi keduanya melesat cepat: empat kemenangan, 34 podium, dan status sebagai tim satelit utama Ducati pada 2024.
Musim 2025, bahkan berjalan stabil dengan duet Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli.
Namun, di balik pencapaian manis itu, ada rasa tak puas yang perlahan menggumpal.
Finis ketiga klasemen tim memang prestisius, tetapi nihil kemenangan dan hanya 13 podium menjadi catatan yang mengganggu.
Lebih pahit lagi, Gresini—sesama tim satelit Ducati—justru tampil lebih menggigit lewat performa Alex Marquez.
Muncul riak besar yang kini mengguncang paddock MotoGP, tim milik Valentino Rossi, VR46 Racing, dikabarkan siap berpisah dari Ducati—dan memilih Aprilia
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Di Sirkuit Valencia, Toprak Bikin Quartararo Kaget
- Setelah Musim Mengecewakan, Francesco Bagnaia Tegaskan Kesetiaan pada Ducati, Kenapa?
- Jorge Martin: Musim 2025 yang Buruk Tak Akan Menentukan Karierku
- Tak Bisa Pakai Nomor Sakral 54 di MotoGP, Toprak Pilih Angka Ini!
- Klasemen Pembalap Paling Sering Jatuh di MotoGP 2025
- Hasil Lengkap MotoGP 2025 dan Klasemen Akhir