Muncul Sahroni Berdikari di X, Ketua Fraksi NasDem DPR: Akun Palsu
jpnn.com - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat menyampaikan bahwa pengguna media sosial X dengan nama Sahroni Berdikari adalah akun palsu.
Viktor menegaskan penggunaan akun X tersebut tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan Ahmad Sahroni, anggota DPR RI nonaktif dari Fraksi NasDem.
Menurut Viktor Laiskodat, konten yang diunggah akun Sahroni Berdikari di X (Twitter) cenderung provokatif, menyesatkan, serta memuat opini yang berpotensi menimbulkan keresahan publik.
"Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Partai NasDem menyampaikan bahwa: Pertama, segala informasi, opini, maupun pernyataan yang disampaikan melalui akun palsu tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Viktor melalui siaran pers, Senin (1/9/2025).
Kemudian, Fraksi Partai NasDem mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan dari akun palsu yang dibuat Agustus 2025 tersebut.
Ketiga, Fraksi Partai NasDem mendukung langkah penegakan hukum yang diperlukan untuk menindak penyalahgunaan identitas dan penyebaran informasi palsu di ruang digital.
"Demikian pernyataan resmi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian publik," ujar Viktor melalui keterangan persnya.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat memutuskan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi NasDem.
Ketua Fraksi NasDem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat menyebut pengguna media sosial X dengan nama Sahroni Berdikari adalah akun palsu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Nonaktif Tidak Cukup, Deddy Sitorus hingga Sahroni Harus Dipecat dari DPR!
- Tanpa Korlap
- Prabowo Perintahkan Ini kepada Kapolri dan Panglima TNI, Tegas
- Waka MPR HNW Dukung DPR untuk Program Sertifikasi Halal
- Pemuda Lintas Iman Serukan Pecat Politisi Provokatif DPR & Tuntut Aparat Tidak Represif
- Prabowo Sebut DPR Bakal Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri