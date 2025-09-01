Muncul Sahroni Berdikari di X, Ketua Fraksi NasDem DPR: Akun Palsu

jpnn.com - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat menyampaikan bahwa pengguna media sosial X dengan nama Sahroni Berdikari adalah akun palsu.

Viktor menegaskan penggunaan akun X tersebut tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan Ahmad Sahroni, anggota DPR RI nonaktif dari Fraksi NasDem.

Menurut Viktor Laiskodat, konten yang diunggah akun Sahroni Berdikari di X (Twitter) cenderung provokatif, menyesatkan, serta memuat opini yang berpotensi menimbulkan keresahan publik.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Partai NasDem menyampaikan bahwa: Pertama, segala informasi, opini, maupun pernyataan yang disampaikan melalui akun palsu tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Viktor melalui siaran pers, Senin (1/9/2025).

Kemudian, Fraksi Partai NasDem mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan dari akun palsu yang dibuat Agustus 2025 tersebut.

Ketiga, Fraksi Partai NasDem mendukung langkah penegakan hukum yang diperlukan untuk menindak penyalahgunaan identitas dan penyebaran informasi palsu di ruang digital.

"Demikian pernyataan resmi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian publik," ujar Viktor melalui keterangan persnya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat memutuskan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi NasDem.