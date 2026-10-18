Muncul Seruan agar Ribuan Aktivis Gabung Gerindra

jpnn.com - TANGERANG - Pemuda Indonesia Raya (PEMIRA) menyampaikan seruan ditujukan kepada para aktivis muda.

PEMIRA menyerukan ribuan aktivis muda dari berbagai elemen untuk bergabung dengan Partai Gerindra pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Koordinator PEMIRA Bintang Wahyu Saputra mengatakan ajakan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan pembangunan nasional.

Menurut PEMIRA, implementasi Asta Cita selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum bagi para aktivis untuk memberikan kado ulang tahun kepada Presiden Prabowo melalui seruan bergabung dengan Gerindra.

"Ajakan ini juga dimaknai sebagai langkah aktivis muda untuk membersamai Presiden Prabowo dalam memajukan Indonesia.”

“PEMIRA mendorong generasi muda yang memiliki kesamaan visi dan aspirasi untuk mengambil peran lebih jauh dalam partisipasi politik serta pembangunan nasional," sambung Bintang dalam keterangan yang diterima di Tangerang, Minggu (18/10).

Ia menambahkan seruan ini menjadi bagian dari konsolidasi nasional PEMIRA bertajuk “Menuju Satu Abad Sumpah Pemuda: Konsolidasi Kekuatan Aktivis Mewujudkan Indonesia Emas 2045” di Gedung Nyi Ageng Serang, Setiabudi, Jakarta.

Konsolidasi ini diperkirakan dihadiri sekitar 1.000 aktivis dari berbagai daerah, termasuk eksponen Cipayung Plus, organisasi kepemudaan (OKP), komunitas, dan berbagai elemen masyarakat.