Muncul Tagar SaveTessoNilo, Menhut: Makin Semangat Selamatkan Habitat Gajah Domang
jpnn.com, RIAU - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengapresiasi gerakan #SaveTessoNilo di media sosial (medsos) karena menjadi energi tambahan bagi pemerintah memulihkan habitat Taman Nasional Tesso Nilo.
Adapun, Taman Nasional Tesso Nilo yang terletak di Pelalawan, Riau menjadi satu di antara benteng terakhir menjaga kelestarian gajah sumatera.
"Dukungan dan simpati publik terutama di medsos, #SaveTessoNilo membuat kami tambah yakin dan tambah semangat mengamankan habitat Gajah Domang dan saudara-saudaranya.” ujar Raja Juli seperti dikutip Sabtu (29/11).
Dia mengatakan pemerintah sebenarnya dalam enam bulan terakhir telah bekerja keras memperbaiki Tesso Nilo.
"Selama 5-6 bulan terakhir kami telah bekerja keras mengambil alih Tesso Nilo untuk diperbaiki habitatnya," ujar Raja Juli.
Namun, dia mengingatkan bahwa perlindungan Taman Nasional Tesso Nilo bukan menjadi tugas pemerintah semata.
Menurut Raja Juli, agenda penyelamatan Tesso Nilo perlu dilakukan antara warga, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan.
Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu mengatakan momentum dukungan publik menjadi bukti bahwa isu lingkungan hidup makin dekat dengan kesadaran generasi digital.
Menhut Raja Juli Antoni mengapresiasi gerakan #SaveTessoNilo di media sosial (medsos) karena menjadi energi tambahan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kata Letkol Rangkuti soal Kegaduhan di Tesso Nilo
- Usut Perusakan Pos Satgas TNTN, Polda Riau Pastikan Tindak Tegas Pelaku
- IKK Awards 2025: LAN Anugerahkan Predikat Unggul untuk Kemenhut
- Indonesia Perkuat Sinergi Sertifikasi Hutan untuk Hadapi Regulasi Global & EUDR
- Tuntut Penuntasan Kasus Lahan, Warga TNTN Geruduk Kejati Riau
- Raja Antoni: Muhammadiyah Majukan Kesejahteraan Bangsa Lewat Karya Nyata