menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Muncul Wacana Pemotongan Gaji Menteri untuk Penghematan

Muncul Wacana Pemotongan Gaji Menteri untuk Penghematan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Purbaya mendukung wacana pemotongan gaji menteri. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ?mendukung wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri sebagai bagian dari penghematan anggaran negara. 

Efisiensi anggaran itu dilakukan pemerintah lantaran meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Purbaya mengaku dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.

?"Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus," ucap Purbaya di Jakarta, Kamis (19/3).

Selain itu Purbaya juga akan menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga untuk efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

?"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tetapi mereka kalau disuruh gitu enggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan," ujar Purbaya.

?Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda untuk sementara waktu. 

Fokus efisiensi menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan, atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

