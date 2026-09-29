Mundur dari DPRD Palu, Putra Ahmad Ali Bongkar Borok Partai NasDem

jpnn.com, PALU - Mohammad Anugerah Pratama mengundurkan diri dari Partai NasDem sekaligus anggota DPRD Kota Palu periode 2024–2029.

Dia merupakan putra dari pasangan Ahmad Ali dan Nilam Sari Lawira.

Ahmad Ali saat ini menjabat Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sedangkan Nilam Sari merupakan Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Tengah.

Pria yang akrab disapa Nugie itu mengatakan dokumen pengunduran dirinya telah ditandatangani dan diserahkan kepada Ketua DPD Partai NasDem Kota Palu sejak 5 Agustus 2026.

"Pada tanggal 5 Agustus 2026, saya sudah menandatangani semua dokumennya dan sudah langsung kasih ke ketua DPD Partai NasDem, dan langsung diverifikasi dengan KPU. Jadi, saya secara resmi bukan NasDem lagi," katanya di Palu, Selasa.

Nugie terpilih sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 2024–2029 dan menjabat Wakil Ketua II DPRD Kota Palu dari Fraksi NasDem.

Menurut dia, keputusan meninggalkan NasDem telah dipertimbangkan dalam waktu cukup panjang dengan mempertimbangkan perjalanan karier politiknya ke depan.

"Saya lebih fokus ke karier saya ke depan. Untuk perasaan, belakangan," ujarnya.