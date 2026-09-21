Mundur dari Kepengurusan Golkar, Nusron Sudah Berdiskusi dengan Bahlil

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Golongan Karya Nusron Wahid mengaku telah berdiskusi dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebelum memutuskan mundur dari kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu.

“Kalau soal itu kami sudah lama diskusi dengan Pak Bahlil dari tahun lalu. Jadi, selebihnya lebih baik tanyakan sama Pak Bahlil selaku ketua umum. Kami sudah pernah diskusi masalah itu lama,” kata Nusron yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid itu ditemui seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).

Hanya saja, Nusron enggan memberikan jawaban saat ditanya alasan memutuskan mundur dari kepengurusan Partai Golkar.

Dia pun tidak menjawab pertanyaan soal fokus yang akan dilakukan ke depan setelah tidak lagi menjadi bagian kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar M. Sarmuji mengungkapkan bahwa Nusron Wahid sudah mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar. "Sudah lama. Seingat saya lebih dari enam bulan lalu,” ujar Sarmuji saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu (19/9).

Menurut dia, Nusron mengajukan pengunduran diri langsung kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Kendati demikian, Sarmuji mengaku tidak mengetahui alasan persis pengunduran diri Nusron.“Mungkin ingin fokus ke hal lain,” ucapnya.

Adapun Nusron sedianya tercatat sebagai ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar. Dengan pengunduran diri tersebut, kata Sarmuji, Nusron kini tetap menjadi anggota atau kader biasa di Partai Golkar. (antara/jpnn)



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