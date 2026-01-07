menu
Mungkinkah BMW Turun di MotoGP? Miguel Oliveira Beri Sinyal Positif
Ilustrasi MotoGP. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - BMW tengah menjadi sorotan dunia balap motor setelah keberhasilan mereka di World Superbike (WorldSBK).

Mantan pembalap MotoGP, Miguel Oliveira, menyambut hangat kemungkinan produsen asal Jerman itu membentuk tim di MotoGP di masa mendatang.

Rider yang kini berkompetisi bersama BMW di WorldSBK itu menilai langkah tersebut sangat masuk akal.

Menurutnya, pengalaman panjang BMW di kejuaraan WorldSBK membuat mereka siap menghadapi tantangan di kelas MotoGP.

"Mereka telah berada di kejuaraan (WorldSBK) selama lebih dari satu dekade sekarang."

"Jadi, mereka cukup terkenal, dan mereka adalah salah satu produsen terkuat," ucap Oliveira.

Namun, Oliveira juga menekankan bahwa keputusan untuk masuk ke MotoGP bukan sesuatu yang bisa dia prediksi.

Pembalap asal Portugal itu hanya menyatakan rasa antusiasnya ketika BMW benar-benar melakukannya.

Miguel Oliveira buka suara soal kemungkinan BMW turun di MotoGP. Simak kalimatnya.

