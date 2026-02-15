Munster Buka Rahasia Cara Bhayangkara Pukul Persebaya, Emosional

jpnn.com - SURABAYA - Juru Taktik Bhayangkara Presisi Lampung FC Paul Munster membuka rahasia kemenangan pasukannya dari Persebaya Surabaya pada pekan ke-21 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (14/2) malam WIB.

Munster mengatakan dirinya sudah membaca situasi Persebaya sehingga bisa menerapkan strategi jitu yang menjadi kunci kemenangan 2-1 mereka di GBT.

"Kami tahu ini akan sulit di Stadion GBT dengan Bonek Bonita, tetapi kami fokus, kami punya strategi 100 persen untuk pertandingan ini dan kami berhasil meraih tiga poin,” kata Munster seperti dikutip dari media sosial klub.

Mantan pelatih Persebaya itu juga sudah memprediksi babak kedua laga akan makin menyiksa timnya, lantaran sudah unggul dua gol di babak pertama.

"Kami sudah siap dengan strategi lain di babak kedua, karena Persebaya pasti mengejar gol. Jadi, saya, secara strategi sedikit taktis. Mengubahnya," kata Munster.

Dia juga mengaku laga ini ada sisi emosional. Munster memohon maaf kepada Bonek dan Bonita, serta semua teman-teman lamanya di Surabaya.

"Mereka selalu baik kepada saya, tetapi ini permainan. Saya mohon maaf karena kami mendapat tiga poin. Namun, itulah tujuan kami ke sini," ujarnya. (bfc/jpnn)

