JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Munster Tak Bisa Terima Kekalahan Bhayangkara FC dari PSBS

Munster Tak Bisa Terima Kekalahan Bhayangkara FC dari PSBS

Munster Tak Bisa Terima Kekalahan Bhayangkara FC dari PSBS
Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Paul Munster. Foto: IG bhayangkarafc

jpnn.com - SLEMAN - Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster sangat kecewa dengan hasil yang didapat pasukannya di pekan ke-17 Super League, Senin (12/1).

Bhayangkara FC kalah 1-4 dari PSBS Biak, di Stadion Maguwoharjo.

Empat gol PSBS dicetak oleh Sandro Sakho (25), M Hassan (37), R. Blanco (45), dan Luquinhas (45+8).

Sementara itu, gol Bhayangkara FC dicetak oleh Ilija Spasojevic saat pertandingan memasuki menit ke-88.

"Saya sangat kecewa. Di pertandingan ini, kami sudah kalah sejak babak pertama,” kata Munster.

"Performa kami tidak bisa diterima, dan bagaimana kami kalah di laga ini juga tidak bisa diterima,” imbuhnya.

Munster menyebutkan pembenahan akan segera dilakukan untuk menatap pertandingan selanjutnya.

“Kami harus solid kembali dan bersiap untuk pertandingan selanjutnya,” kata Munster.

Cek jadwal pekan ke-18 dan klasemen Super League di sini. Tim kesayangan kamu di mana?

