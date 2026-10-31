Murah Rukun
Oleh: Dahlan Iskan
jpnn.com - "Perang" asap dan gas akan selesai oleh waktu. "Perang" jalur internet agak ruwet: bisa merugikan Indonesia –termasuk di mata dunia.
Kabel fiber optic antara Australia-Singapura memang melewati Indonesia. Tepatnya lewat Selat Sunda.
Kabel itu bermula di pantai barat Australia, Perth, digelar ke arah barat. Pendaratan pertamanya di pulau kecil di selatan Cianjur: Pulau Christmas, milik Australia.
Dari situ belok ke utara ke arah Ujung Kulon, Banten. Kabelnya mampir landing di situ.
Dari titik itulah Indonesia bisa mengaksesnya. Lalu bisa tersambung ke Australia, Singapura, Hong Kong, Jepang, dan Amerika –juga ke belahan mana pun di dunia. Tersambung juga ke jaringan fiber optic ke seluruh Indonesia.
Setelah mampir Banten, kabel itu lanjut ke Singapura, tersambung ke mana-mana.
Jaringan Australia-Singapura itu disebut jalur ASC –Australia Singapura Cable. Sudah direncanakan sejak tahun 2010-an, tetapi baru mulai dikerjakan tahun 2013-an. Dalam lima tahun proyek sepanjang 4.600 km itu selesai: mulai beroperasi 2018.
Kalau Singapura serius akan mengganggu akses internet ke Indonesia sebenarnya kita cukup mengelus dada: peradaban Singapura ternyata hanya serendah itu.
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