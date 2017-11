Murder on the Orient Express: Bertabur Bintang, Biasa Saja

Murder on the Orient Express jadi salah satu film paling ditunggu pada 2017. Sejak awal diumumkan, film adaptasi novel laris Agatha Christie tersebut mengundang perhatian.

Butuh empat tahun buat studio Fox mewujudkan proyek tersebut. Kini penantian itu usai. Gala premiere digelar di Royal Albert Hall, London, pada Kamis malam (2/11).

Film tersebut bertabur bintang. Tak salah jika suasana karpet merah semeriah acara-acara penghargaan film. Ada Michelle Pfeiffer, Judi Dench, Penelope Cruz, Johnny Depp, Kenneth Branagh, Josh Gad, hingga Daisy Ridley.

Gaun-gaun indah dikenakan para aktris. Pfeiffer memakai maxi dress perak dengan belahan dada rendah rancangan Prada. Aktris berusia 59 tahun tersebut melengkapi penampilannya dengan riasan natural dan rambut tergerai.

Sementara itu, Dench tampil dengan gaya khasnya, gaun berpotongan longgar yang dilapisi jaket dalam warna serbahitam.

Warna gelap juga dipilih Cruz dan Kelly Brook. Keduanya mengenakan gaun hitam dengan aksen berkilau yang mewah.

Ridley tak kalah cantik dalam balutan maxi dress hijau zamrud rilisan Vivienne Westwood yang dibuat dari 40 meter kain tulle. Adapun barisan para aktor serempak tampil dengan setelan suit and tie.

Branagh menyatakan, audiens pasti menyukai plot cerita Agatha Christie. Menurut dia, meski penulis kisah misteri itu menampilkan 15 tokoh, masing-masing punya karakter yang beragam.

Sumber : Jawa Pos