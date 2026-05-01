Murid & Ortu Ingin Tahu Hasil TKA SD SMP 2026? Begini Mekanismenya
jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan mengumumkan hasil tes kemampuan akademik (TKA) jenjang SD dan SMP sederajat pada 26 Mei.
Pengumuman tersebut hanya bisa diakses oleh sekolah masing-masing. Murid dan orang tua (ortu) tidak diberikan akses untuk melihat langsung.
Namun, murid dan ortu jangan kecewa dahulu. Hasil TKA bisa tetap diketahui murid dan ortu pada 26 Mei.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Tony Toharudin mengatakan, ketika satuan pendidikan menerima daftar kolektif hasil TKA SD SMP 2026, sekolah boleh menyampaikan kepada murid-muridnya.
"Sekolah boleh menginformasikan hasil TKA SD SMP 2026 kepada murid-muridnya, tetapi memang format dari kami itu daftar untuk semua murid sehingga lebih etis kalau sekolah menyampaikannya nanti kepada individu murid.
"Jadi, kalau ditanya apakah tanggal 26 Mei murid bisa tahu hasil TKA-nya? Sangat mungkin bisa," tutur Tony dalam taklimat media pelaksanaan TKA jenjang SD/MI sederajat gelombang 3 dan 4, Kamis (30/4).
Dia menambahkan, SHTKA (Sertifikat Hasil TKA) akan diterbitkan tergantung dari proses verifikasi yang dilakukan sekolah.
Sepanjang sekolah atau kepala sekolah sudah menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak yang ada di sistem, maka pada saat itulah SHTKA bisa dibangkitkan oleh sistem.
