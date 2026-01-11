Murka, Kiai Labib Sebut Namanya Dicatut dalam Isu Pemekaran Wilayah Brebes
jpnn.com, BREBES - Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah 1 Benda, KH Labib Shodiq Suhaemi tegaskan tidak terlibat dalam Komite Percepatan Pemekaran Brebes Selatan seperti yang beredar melalui pesan berantai.
Dia mengaku namanya dicatut tanpa izin dan dicantumkan sebagai penasihat komite.
Kiai Labib pun meminta kepada pihak yang mencatut namanya harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Karena, ia menegaskan tidak pernah memberikan izin untuk dicantumkan dalam struktur tersebut.
Ia khawatir pencatutan namanya itu berpotensi menyesatkan masyarakat dengan seolah-olah mendukung gerakan tersebut.
“Saya tidak ridho. Saya minta pihak yang mencatut nama saya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka,” kata Kiai Labib dikutip pada Sabtu, 10 Januari 2026.
Ia menegaskan tidak bertanggung jawab baik secara moral maupun materiil atas seluruh aktivitas, pernyataan maupun gerakan yang mengatasnamakan dirinya tersebut.
Menurut dia, pencatutan nama tanpa izin bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut etika dan kejujuran di ruang publik.
Kiai Labib pun meminta kepada pihak yang mencatut namanya harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemekaran Bogor Barat–Timur Dinilai Layak, Dukungan Pemkab Menguat
- Anindiya KP: Tren Pemekaran Brebes Selatan 2025 Masih Didorong Politik Lokal
- Gelar Operasi di Brebes, Bea Cukai Tegal Amankan Ribuan Batang Rokok Ilegal
- Kaesang Perkenalkan Logo Anyar PSI di Brebes
- Wacana Pemekaran Wilayah Jawa Barat, Kemendagri Merespons Begini
- Kemendagri Tutup Peluang Rencana Pemekaran Wilayah Jawa Barat