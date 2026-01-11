menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Murka, Kiai Labib Sebut Namanya Dicatut dalam Isu Pemekaran Wilayah Brebes

Murka, Kiai Labib Sebut Namanya Dicatut dalam Isu Pemekaran Wilayah Brebes

Murka, Kiai Labib Sebut Namanya Dicatut dalam Isu Pemekaran Wilayah Brebes
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Salat Id Iduladha kenegaraan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Foto: dok Kemenag

jpnn.com, BREBES - Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah 1 Benda, KH Labib Shodiq Suhaemi tegaskan tidak terlibat dalam Komite Percepatan Pemekaran Brebes Selatan seperti yang beredar melalui pesan berantai.

Dia mengaku namanya dicatut tanpa izin dan dicantumkan sebagai penasihat komite.

Kiai Labib pun meminta kepada pihak yang mencatut namanya harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Baca Juga:

Karena, ia menegaskan tidak pernah memberikan izin untuk dicantumkan dalam struktur tersebut.

Ia khawatir pencatutan namanya itu berpotensi menyesatkan masyarakat dengan seolah-olah mendukung gerakan tersebut.

“Saya tidak ridho. Saya minta pihak yang mencatut nama saya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka,” kata Kiai Labib dikutip pada Sabtu, 10 Januari 2026.

Baca Juga:

Ia menegaskan tidak bertanggung jawab baik secara moral maupun materiil atas seluruh aktivitas, pernyataan maupun gerakan yang mengatasnamakan dirinya tersebut.

Menurut dia, pencatutan nama tanpa izin bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut etika dan kejujuran di ruang publik.

Kiai Labib pun meminta kepada pihak yang mencatut namanya harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI