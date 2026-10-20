Murni Aksi Korporasi, Akuisisi BYAN oleh Haji Isam Tidak Memicu Sentimen Negatif MSCI

jpnn.com, JAKARTA - Sentimen negatif Morgan Stanley Capital International (MSCI) menurunkan kasta pasar saham Indonesia dari emerging menjadi standalone market bukan disebabkan transparansi data emiten.

Apalagi terkait ekspansi bisnis pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam mengakuisisi 30,25 persen saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) milik konglomerat Low Tuck Kwong.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Infra Bestari Gede Sandra menanggapi kisruh IHSG beberapa waktu belakang.

"Tidak ada kaitannya MSCI dengan Haji Isam yang membeli saham BYAN. Itu murni bisnis, satunya lagi soal kebijakan internalnya (MSCI) yang punya tujuan tertentu," kata Gede di Jakarta, Selasa (20/10).

Gede pun mempertanyakan pihak-pihak yang menilai tidak transparannya proses akuisisi 30,25 persen saham BYAN yang nilainya Rp26,1 triliun.

"Zaman sekarang mana bisa tidak transparan. Tetapi memang pihak bank bisa memberikan penjelasan lebih detail kepada market," ungkapnya.

Kekuatan Asing di Balik Kisruh Ekonomi

Gede menilai rencana MSCI bakal menurunkan (downgrade) klasifikasi bursa saham Indonesia, karena kepentingan asing.