Muruah Sepak Bola Terancam, Persija Jakarta Minta Tindakan Tegas
jpnn.com - Persija Jakarta menyerukan agar semua pihak terkait mengambil langkah tegas dan konsisten untuk menjaga atmosfer kompetisi tetap aman dan sportif.
Klub ibu kota menekankan pentingnya menjaga marwah olahraga demi kenyamanan semua pihak, baik pemain, suporter, maupun pihak penyelenggara.
Persija menyatakan kekecewaan mendalam terhadap insiden yang menimpa pemainnya, Allano Lima setelah pertandingan melawan Persib Bandung pada pekan ke-17 BRI Super League.
Pemain asal Brasil itu menerima komentar negatif di akun Instagram pribadinya, yang dinilai klub sebagai tindakan tidak pantas dan merusak nilai-nilai kemanusiaan.
"Persija berdiri sepenuhnya bersama Allano Lima."
"Klub memberikan dukungan penuh secara moral dan psikologis kepada pemain kami, serta memastikan ia tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini,” kata Manajer Persija, Marsekal Muda TNI (Purn) Ardhi Tjahjoko.
Persija menyerukan agar seluruh elemen sepak bola Indonesia mengambil langkah konkret dalam memberantas rasisme yang masih muncul, baik di stadion maupun di dunia maya.
Klub menegaskan bahwa sepak bola harus tetap menjadi arena persaingan yang sehat, aman, dan menghargai semua pihak.
Persija Jakarta menyerukan agar semua pihak terkait mengambil langkah tegas dan konsisten untuk menjaga atmosfer kompetisi tetap aman dan sportif.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persijap Vs Dewa United 0-3, Putaran Pertama Super League Usai, Cek Klasemen
- PSBS Biak Menghancurkan Bhayangkara FC 4-1
- Keluarga Thom Haye Terima Ancaman Pembunuhan, Persib Bandung Bereaksi Tegas
- Bukan Euforia, Ini yang Dipikirkan Teja Paku Alam Setelah Persib Bungkam Persija
- Live Streaming PSBS Vs Bhayangkara FC & Klasemen Super League
- Beckham Putra Ungkap Strategi di Balik Kartu Merah Persija