Musala Ponpes di Sidoarjo Ambruk, 1 Santri Meninggal Dunia

jpnn.com - JAKARTA - Bangunan musala Pondok Pesantren Al-Khoziny di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk pada Senin (29/9).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi bahwa satu santri meninggal dunia akibat ambruknya bangunan musala Ponpes Al-Khoziny tersebut.

"Satu orang meninggal dunia,” kata Kepala Bidang Komunikasi Kebencanaan BNPB Dodi Yuleova menjawab pertanyaan pewarta di Jakarta, Selasa (30/9).

BNPB juga mengonfirmasi laporan terbaru dari Basarnas juga mencatat total 102 orang telah dievakuasi.

Dari jumlah tersebut, 91 melakukan evakuasi mandiri dan 11 dievakuasi tim SAR dan 101 orang selamat.

Proses evakuasi terus dilakukan oleh tim gabungan dengan melibatkan Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, TNI, Polri, sukarelawan, dan masyarakat setempat.

Menurut Dodi, masih terdapat 38 orang yang dilaporkan dalam pencarian hingga laporan ini diterima.

"Dalam pencarian 38 orang," kata dia menjelaskan laporan yang diterima dari kepala Kantor SAR Surabaya itu.