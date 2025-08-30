Musda Hanura Kalbar Resmi Digelar, Peralihan Kepemimpinan Berjalan Mulus & Solid
jpnn.com - PONTIANAK - Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Kalimantan Barat resmi menggelar Musyawarah Daerah IV di Pontianak, Kalbar, Jumat (29/8).
Pembukaan Musda IV DPD Partai Hanura Kalbar dihadiri ratusan pengurus dan kader dari 14 kabupaten dan kota se-Provinsi Kalbar.
Mereka tampak antusias memeriahkan momentum penting bagi masa depan Hanura Kalbar.
Selain jajaran pengurus DPD dan dewan pimpinan cabang (DPC) se-Kalbar, kegiatan itu juga dihadiri sejumlah elite dewan pimpinan pusat (DPP), di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella dan Akhmad Muqowam.
Rio Capella membuka kegiatan tersebut, mewakili Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO).
Salah satu agenda utama musda ialah memilih ketua DPD Hanura Kalbar periode 2025-2030.
Meski mengagendakan pemilihan dan penetapan ketua DPD Partai Hanura Kalbar periode 2025-2030, forum lima tahunan itu berjalan hikmat dan penuh kekeluargaan.
Menurut Rio Capella, pada musda ini DPD Hanura Kalbar tidak menggunakan sistem pemilihan untuk memilih ketua.
Musda Hanura Kalbar resmi digelar Jumat (29/8). Peralihan kepemimpinan DPD Partai Hanura Kalbar berjalan solid dan penuh hikmat.
