Musda XI: Ryanald Jonathan Terpilih jadi Ketua DPD Golkar Jakarta Barat
jpnn.com, JAKARTA - Ryanald Jonathan terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Barat periode masa bakti 2025–2030. Penetapan dilakukan secara aklamasi dalam rangkaian Musda XI DPD Partai Golkar Kota Administrasi Jakarta Barat pada Sabtu, 19 September 2026, di Hotel Grand Tjokro Jakarta.
Musda XI tersebut juga menjadi forum konsolidasi organisasi Partai Golkar di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sekaligus membahas keberlanjutan kepemimpinan dan penguatan struktur partai.
Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengatakan Musda XI Jakarta Barat merupakan bagian dari konsolidasi menyeluruh Partai Golkar se-DKI Jakarta.
"Insyaallah sudah bisa terpilih ketua yang baru," ujar Zaki ketika menghadiri pembukaan Musda XI Partai Golkar kota Adminitrasi Jakarta Barat
Zaki menegaskan target utama kepengurusan baru adalah konsolidasi hingga tingkat kelurahan dan penguatan elektoral jelang Pemilu 2029.
"Setelah itu di 2027 dan 2028 ada program-program untuk ketua terpilih bersama seluruh jajaran dengan target meningkatkan suara Partai Golkar dan menambah kursi di DPRD DKI Jakarta, termasuk pengkaderan kader-kader muda," ujar Zaki
Di sisi lain, Ketua DPD Golkar Jakarta Barat periode 2020-2025, Richard Moertidjaya menitipkan pesan untuk penerusnya.
“Di Jakarta Barat ini merupakan warga terbanyak ke dua setelah Jakarta Timur jadi pastinya mempunyai permasalahan yang bermacam-macam, maka untuk itu untuk ketua baru nanti harus bisa sabar dan tawakal,” ujarnya
Sosok Ryanald Jonathan terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Jakarta Barat berdasar hasil musda XI.
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