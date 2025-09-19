Muse Gelar Konser di Jakarta Hari Ini, Berikut Rundown Hingga Info Tiket
jpnn.com, JAKARTA - Band rock alternatif asal Inggris, Muse akan menggelar konser di Carnaval Ancol, Jakarta pada hari ini, Jumat (19/9).
Promotor Ravel Entertainment telah mengumumkan rundown konser bertajuk Muse Live in Jakarta tersebut.
Open gate untuk penonton bakal dimulai pukul 15.00 WIB. Sementara itu, Muse dijadwalkan naik panggung mulai 19.30 WIB.
Ravel Entertainment memastikan bahwa konser Muse akan berlangsung meriah dengan tata suara dan panggung spektakuler.
Apalagi, band beranggotakan Matt Bellamy (vokal/gitar), Chris Wolstenholme (bass), dan Dominic Howard (drum) itu hanya dijadwalkan tampil di Jakarta, Korea Selatan, dan Jepang untuk kawasan Asia.
Muse terakhir singgah ke Indonesia pada 23 Februari 2007 silam, tepatnya di Istora Senayan, Jakarta. Oleh sebab itu, Muse Live in Jakarta menjadi momen penting untuk penggemar di Indonesia.
CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy mengaku bangga bisa punya kesempatan menyelenggarakan konser Muse.
"Akhirnya kami bisa membawa Muse untuk kembali konser di Jakarta," ungkap Ravel Junardy di Jakarta belum lama ini.
