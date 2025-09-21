menu
Muse Masih Istimewa

Band rock asal Inggris, Muse saat konser di Carnaval Ancol, Jakarta pada Jumat (19/9) malam. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Inggris, Muse berhasil menyuguhkan konser yang semarak dan energik di Carnaval Ancol, Jakarta pada Jumat (19/9) malam.

Tampil selama 1,5 jam, band beranggotakan Matt Bellamy (vokal/gitar), Christopher Wolstenholme (bass), dan Dominic Howard (drum) itu membawakan 21 lagu dengan perfek.

Konser bertajuk 'Muse: Live in Jakarta' ini menjadi momen kedua kalinya Muse beraksi di Indonesia.

Muse sempat ke Jakarta pada 18 tahun lalu, tepatnya saat tampil di Istora Senayan, 23 Februari 2007 silam.

Oleh sebab itu, Muse: Live in Jakarta yang dipromotori Ravel Entertainment menjadi istimewa, momen nostalgia untuk penggemar lama, sekaligus perjumpaan dengan penonton baru.

Muse muncul ke atas panggung yang berdiri megah di Carnaval Ancol, Jakarta pada pukul 19.30 WIB. Kehadiran Matt Bellamy, Chris Wolstenholme, dan Dominic Howard langsung disambut histeris oleh ribuan penonton yang sudah datang dari sore.

Lagu Unravelling dipilih oleh Muse untuk mengawali konser di Jakarta kali ini. Nyanyian hadirin pun langsung terdengar mengikuti lagu.

Suara ribuan penonton makin lantang saat intro hingga lagu Hysteria dimainkan dengan apik oleh Muse. Lagu dari album Absolution yang dirilis 2003 itu sangat populer di Indonesia. Banyak band yang mengcover Hysteria ketika ajang perlombaan atau festival musik rock.

