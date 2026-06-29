Muse Siapkan Tur Dunia Usai Rilis Album The Wow! Signal
jpnn.com, JAKARTA - Grup musik rock asal Inggris, Muse tengah mempersiapkan kondisi fisik dan konsep produksi menjelang tur konser dunia setelah merilis album kesepuluh bertajuk "The Wow! Signal" pada 26 Juni 2026.
Vokalis Muse, Matt Bellamy, mengatakan album tersebut memiliki makna emosional yang mendalam sekaligus mengingatkannya kembali pada alasan awal terjun ke dunia musik.
"Album ini sangat penting bagi saya, baik secara emosional dengan apa yang diungkapkannya, tetapi juga mengingatkan saya kembali mengapa saya terjun ke dunia musik," kata Bellamy dalam wawancara yang dikutip NME.
Rangkaian tur dunia Muse akan dimulai di Amerika Utara pada 2 Juli 2026, kemudian berlanjut ke Inggris dan sejumlah negara di Eropa pada November mendatang.
Menjelang tur, Bellamy mengaku rutin menjaga kebugaran dengan berlatih di pusat kebugaran. Ia bahkan sempat berdiskusi dengan Mick Jagger mengenai cara menjaga kondisi fisik agar tetap prima saat tampil di atas panggung.
Selain mempersiapkan fisik, Muse juga menjalani latihan intensif di London untuk menyempurnakan konsep pertunjukan yang akan memadukan teknologi laser dengan tema luar angkasa.
"Kami sedang berusaha membangun pesawat ruang angkasa, melakukan beberapa hal baru dengan laser yang belum pernah dilakukan sebelumnya," ujar Bellamy.
Album "The Wow! Signal" berisi 10 lagu, termasuk "Cryogen", "Hexagons", "The Dark Forest", "Shimmering Scars", dan "Hush" yang menampilkan penyanyi Ellie Goulding. Delapan lagu diproduseri Dan Lancaster, sementara dua lagu lainnya dikerjakan Aleks Von Korff.
Muse mematangkan persiapan fisik dan produksi jelang tur dunia usai merilis album The Wow! Signal.
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