Musik, Doa, dan Empati Warnai Jakarta Music Festival 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menggelar Jakarta Music Festival 2025 di Lapangan Banteng sebagai penutup tahun yang berbeda dari biasanya.

Festival ini tak sekadar menghadirkan hiburan musik, tetapi juga mengajak masyarakat merayakan pergantian tahun dengan nuansa empati dan kepedulian sosial.

Mengusung semangat solidaritas, Jakarta Music Festival 2025 secara khusus mengangkat dukungan untuk masyarakat Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor.

Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera masih berjuang bangkit dari dampak bencana yang terjadi sepanjang 2025.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 24 Desember 2025, jumlah korban meninggal akibat rangkaian bencana tersebut mencapai 1.106 jiwa, sementara 175 orang dilaporkan hilang.

Fakta ini menjadi latar belakang digelarnya festival dengan pendekatan yang lebih reflektif dan humanis.

Sebagai bentuk aksi nyata, panitia menyediakan kanal donasi resmi bagi pengunjung yang ingin berpartisipasi membantu para korban.

Jakarta Music Festival 2025 pun dirancang sebagai ruang kebersamaan yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mendorong partisipasi sosial masyarakat.